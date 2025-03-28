ثقافة أسيوط تناقش تأهيل ذوي الهمم وتنظم سهرة رمضانية بقرية مسارة

استمرارا للأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها وزارة الثقافة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة من الفعاليات بمحافظة أسيوط.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإشراف جمال عبد الناصر، مدير عام الإقليم، حيث نظم قصر ثقافة ديروط، محاضرة تثقيفية بعنوان "تأهيل ذوي الهمم ومتلازمة داون: الأسباب وطرق الرعاية"، قدمها الدكتور ممتاز عبد الكريم، أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط.

تناولت المحاضرة حقوق ذوي الهمم والقوانين التي تعزز دورهم في المجتمع، بالإضافة إلى أهمية دمجهم مع ذويهم من الأسوياء وفقا لما يكفله الدستور من حقهم في العيش الكريم والتعليم والصحة. كما ناقش المحاضر مفهوم الإعاقة بأنواعها، مع التركيز على متلازمة داون، مشيرا إلى دور الأسرة في التأهيل التربوي للتعامل مع هذه الفئة بطريقة صحيحة تضمن لهم حياة كريمة ومستقلة.

سهرة رمضانية عامرة بالإبداع والروحانيات في قرية مسارة

واستكمالا للأنشطة الرمضانية، وضمن برنامج فرع ثقافة أسيوط، بإشراف خالد خليل، نظم قصر ثقافة ديروط أيضا سهرة ثقافية وفنية بقرية مسارة، حيث استعرض محمد أبو العيون مدير القصر الأنشطة المتنوعة التي يقدمها القصر، خاصة ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية، مؤكدا على دور الثقافة في احتضان المواهب الأدبية والفنية ودعمها على مدار العام. جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبد المالك، نائبا عن وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.

وتضمنت السهرة محاضرة بعنوان "العشر الأواخر والعتق من النار"، قدمها كل من: الشيخ محمود زكي مازن، رئيس لجنة المصالحات بديروط، الذي تحدث عن فضائل العشر الأواخر من رمضان وكونها فرصة عظيمة للعتق من النار.

وشدد الشيخ أحمد رمضان، من مكتب وعظ ديروط على أهمية العمل الصالح والعبادة خلال الشهر الفضيل، موضحا دور الصدقات والإحسان في رفع الأعمال إلى الله.

وتناول الشيخ مدين سليم، مفتش بمديرية الأوقاف، فضل الزكاة وحساب نصيب الفرد من زكاة الفطر وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. واختتمت السهرة بفقرة من الابتهالات والتواشيح الدينية.