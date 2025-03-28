آسر ياسين يشيد بفريق عمل مسلسل لام شمسية: من أشجع التجارب الدرامية

أشاد الفنان آسر ياسين، بفريق عمل مسلسل "لام شمسية"، الذي يعرض ضمن موسم رمضان، وتقدم بطولته الفنانة أمينة خليل.

وكتب آسر ياسين عبر خاصية القصص على حسابه بموقع انستجرام، قائلا: "كل التقدير لفريق عمل مسلسل لام شمسية، وبالأخص المخرج كريم الشناوي والسيناريست مريم نعوم، والمنتج محمد السعدي على شجاعتهم في تقديم هذا العمل في رمضان".

وأضاف آسر: "لام شمسية بعتبره من أشجع التجارب الدرامية المصرية اللي شفتها في حياتي، مهم جدا يبقى في أعمال مماثلة تفكرنا أن الفن ليه مميزات كتيرة جدا غير الترفيه، الرهان على صدق النوايا دايما وسبل السعي رهان كسبان بس محتاج شجاعة وصمود وصبر".

وتابع: "تحياتي لكل فريق العمل وزملائي وأصدقائي الأعزاء أمينة خليل، وأحمد السعدني، ومحمد شاهين، ويسرا اللوزي، وصفاء الطوخي، وآسيل عمران، وياسمينا العبد، وعلي البيلي، ومدير التصوير مصطفى فهمي على هذا العمل العظيم".