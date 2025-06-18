يقص فريقا ريال مدريد الإسباني والهلال السعودي شريط مشوارهما في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بالولايات المتحدة الأمريكية بصدام مباشر في العاشرة مساء اليوم، في افتتاح منافسات المجموعة الثامنة، على ملعب "هارد روك" في ولاية فلوريدا الذي استضاف المباراة الافتتاحية للبطولة بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي التي انتهت بالتعادل السلبي.

ويشارك ريال مدريد في البطولة التي تحتضنها الولايات المتحدة، بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 2022 و2024، بينما يتواجد الهلال، بصفته بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021.

ويلتقي الهلال والريال للمرة الثانية في مونديال الأندية، حيث سبق أن فاز الفريق المدريدي على نظيره السعودي بنتيجة 5 / 3 في 11 فبراير 2023 بالمغرب في المباراة النهائية للبطولة بنظامها القديم الذي كان يجمع فقط بين أبطال القارات العالم الست وبطل الدوري في البلد المنظم.

ويخوض الفريق «الملكي» الريال مباراة الهلال، بدوافع معنوية كبيرة لتحقيق الانتصار الأول تحت قيادة المدير الفني الجديد تشابي ألونسو الذي جاء خلفًا لـ كارلو أنشيلوتي.

ويسعى ريال مدريد إلى حصد أول 3 نقاط له بالبطولة، وتحقيق الفوز الأول نحو حملته لحصد اللقب لإرضاء جماهيره بعد الخروج من موسم صفري بدون أي بطولة، وخسر جميع المسابقات وهو الشيء الذي لم يلقى إرضاء الكثيرون.

بينما يخوض فريق الهلال مباراة الريال بدوافع تنافسية كبيرة هو الآخر، حيث يطمح للخروج بنتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل على أقل تقدير، حيث يمني النفس بالتأهل إلى الأدوار النهائية.

ويراهن ريال مدريد تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، والذي تعاقد مع النادي خلفا لكارلو أنشيلوتي، على قائمة مدججة بالنجوم في كل الخطوط بدء من حارس المرمى البلجيكي العملاق تيبو كورتوا، والمدافع الألماني أنتونيو روديجر، ومكوك الوسط فيدريكو فالفيردي، مع الثلاثي الهجومي فينيسيوس جونيور ورودريجو وكيليان مبابي هداف الدوري الإسباني والفائز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف للدوريات الأوروبية في الموسم الماضي.

في المقابل، اتجه نادي الهلال الذي يشارك في مونديال الأندية الموسع بفضل تتويجه بدوري أبطال آسيا في 2021 بطموحاته ليتعاقد مع الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان الذي وقع عقدا حتى صيف 2027 بعد أيام قليلة من الخسارة القاسية للفريق الإيطالي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بخماسية دون رد على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ يوم 31 مايو الماضي.

وفي مباراة أخرى لن تقل أهمية، يستهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يضم في صفوفه الدولى المصري عمر مرموش، بطل أوروبا لعام 2023، مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمواجهة مرتقبة أمام الوداد البيضاوي المغربي، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، في لقاء يحتضنه ملعب "لينكون فاينانشال فيلد" بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

ويشارك مانشستر سيتي، بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 2023، بينما يتواجد الوداد، بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا 2022.

ويسعى "السيتيزنز" بقيادة المدرب بيب جوارديولا إلى تعويض جماهيرهم عن موسم محلي وأوروبي مخيب للآمال، بعدما فقدوا لقب الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول، وودعوا دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، في محاولة لاستعادة نغمة البطولات عبر منصة المونديال.

في المقابل، يدخل الوداد المغربي اللقاء بطموحات كبيرة رغم صعوبة المهمة، إذ يشارك في البطولة باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا 2022، ويأمل في تحقيق انطلاقة قوية أمام أحد أقوى فرق أوروبا، رغم غياب مهاجمه السوري عمر السومة بسبب تعثر إجراءات دخوله إلى الأراضي الأمريكية نتيجة تأخر تأشيرة السفر.

فيما تقام مباراتين فجر اليوم، حيث يلعب صن داونز أمام أولسان هيونداي في المجموعة السادسة، ويخوض مونتيري مواجهة قوية أمام إنتر ميلان في المجموعة الخامسة.