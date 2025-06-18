عودة 11 ألف شخص إلى منازلهم عقب إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب في ألمانيا

عقب إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في ألمانيا سُمح لحوالي 11 ألف شخص في مدينة أوسنابروك بالعودة إلى منازلهم في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء بعد الاضطرار لمغادرتها على خلفية عملية الإبطال.

وجاء في بيان للمدينة: "تم إبطال مفعول القنبلة والمفجر! الوضع آمن. يمكن للجميع العودة إلى منازلهم".

وبسبب عملية إبطال مفعول القنبلة أمس أغلقت السلطات أيضا محطة القطار الرئيسية، وتوقفت حركة القطارات من وإلى أوسنابروك تماما.

وعُثر على القنبلة غير المنفجرة أثناء أعمال بناء في حي "لوكفيرتل" (منطقة القاطرات) بالمدينة، وتعيّن إبطال مفعولها على الفور، وفقا لما أعلنه موقع المدينة الإلكتروني في عقب ظهر أمس. وجاء في البيان: "سيُجرى إخلاء المناطق المتضررة فورا. يُرجى مغادرة منازلكم". وشمل الإخلاء حوالي 6500 منزل. وأضاف البيان: "عملية إبطال مفعول القنبلة المُخطط لها ضرورية لدرء الخطر. نشكركم على تعاونكم المُتجدد". ولم تتأثر المستشفيات بعملية الإخلاء.

وتأخر إخلاء المنطقة المحظورة ضمن دائرة نصف قطرها 1000 متر حول موقع العثور على القنبلة غير المنفجرة لعدة ساعات. وأعلنت المدينة: "يحاول الناس مرارا اختراق الحواجز أو الالتفاف حولها للعودة إلى منازلهم. أيها الناس، توقفوا! سنكتشف الأمر في كل الأحوال. وبسببكم، تتأخر أعمال إبطال القنبلة".

وعُثرَ على قنابل غير منفجرة وأُبطلَ مفعولها في حي "لوكفيرتل" عدة مرات سابقا في أشهر نوفمبر وفبراير وأبريل الماضي. ومن المقرر إنشاء منطقة حضرية جديدة في موقع محطة الشحن السابقة بالمدينة. وخلال الحرب العالمية الثانية تعرضت المنطقة لقصف عنيف.

وفي مطلع أبريل الماضي أبطل الخبراء مفعول ثلاث قنابل غير منفجرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية. واضطر أكثر من 15 ألف شخص لمغادرة منازلهم لإتمام العملية. وعُرض عليهم خصم على دخول حديقة الحيوان والمتاحف وغيرها من المرافق ليوم واحد كتعويض.