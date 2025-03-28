طور سيناء تستعد لاستقبال عيد الفطر بحملات نظافة وتجميل الطرق والتوعية

كثفت مدينة طور سيناء، عاصمة محافظة جنوب سيناء، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تنفيذ حملات نظافة واسعة، وتخطيط الطرق، وتقليم الأشجار، وذلك بتوجيهات من اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لضمان ظهور المدينة بالمظهر اللائق خلال العيد.

وأكد علي حماده، رئيس مدينة طور سيناء، أن أعمال النظافة تتم بشكل مكثف في جميع أحياء المدينة، حيث يتم تفريغ صناديق القمامة وتطهير محيطها، إلى جانب تسوية الشوارع الرئيسية والجانبية وإزالة الأتربة والغبار، بالإضافة إلى نقل المخلفات خارج المناطق السكنية.

كما تشمل الاستعدادات تقليم الأشجار في الشوارع وعلى امتداد منطقة الكورنيش، مع التخلص من مخلفات التقليم باستخدام معدات الحملة الميكانيكية التابعة للمدينة.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح له اليوم، أنه يتم حاليًا تنفيذ أعمال الدهانات وتخطيط الطرق الرئيسية، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة العمومية، واستبدال الأسلاك المتهالكة، وتغطية علب الأعمدة الخاصة بصيانة الكابلات، بهدف تحسين المظهر العام للمدينة واستقبال الزوار خلال العيد.

وأشار حماده إلى أنه تم تنظيم حملات توعية للمواطنين حول أهمية الحفاظ على نظافة المناطق العامة، وعدم التواجد على الشواطئ التي قد تشكل خطرًا على حياتهم، وذلك من خلال نشر لافتات توعوية وتكثيف الحملات الرقابية على الشواطئ غير المسموح بالتواجد بها، حفاظًا على سلامة أهالي المدينة وزوارها من مختلف المحافظات.

كما أكد رئيس المدينة أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة مواقف سيارات السرفيس داخل المدينة والقرى التابعة لها، لضمان توافر وسائل النقل العام خلال فترة العيد، ومتابعة خطوط السير والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة، وعدم تلقي المواطنين أي شكاوى تتعلق بنقص وسائل النقل أو استغلال الأجرة.