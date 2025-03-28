ليلة في حب الأبنودي بدار الأوبرا المصرية ضمن سلسلة أرواح في المدينة

ينظم الكاتب محمود التميمي أمسية خاصة من سلسلة عروض “أرواح في المدينة”، احتفاءً بالشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، وذلك مساء الجمعة 4 إبريل في تمام السابعة على المسرح الصغير بـدار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وتأتي هذه الليلة تزامنًا مع ذكرى ميلاد “الخال”، حيث يتضمن العرض سردًا لمسيرته الإبداعية وعلاقته العميقة بمصر والمصريين، إلى جانب إذاعة مقاطع نادرة من حواراته، وأغانٍ خالدة كتبها ولحنها كبار الملحنين، وغناها عمالقة الطرب.

يُذكر أن سلسلة عروض “أرواح في المدينة” تُقام شهريًا في دار الأوبرا للعام الثالث على التوالي، ضمن جهود مشروع “القاهرة عنواني” لتوثيق وتخليد رموز الإبداع المصري.