ماكرون يدين استهداف منزل رئيس إقليم كردستان العراق

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "بشدة" الهجوم بـ "الطائرات المسيّرة" الذي استهدف اليوم السبت منزل رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني في دهوك، مجدداً التأكيد على دعم بلاده المستمر للإقليم والعراق.

وقدم ماكرون، في اتصال هاتفي اليوم تعازيه لنيجيرفان بارزاني ولعوائل البيشمركة الذين "استشهدوا" جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على سوران في 24 من الشهر الجاري، راجيا الشفاء العاجل للجرحى، وفق بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان نقله موقع رووداو الكردي.

ومن جهته، أعرب نيجيرفان بارزاني، عن تقديره لدعم فرنسا المتواصل ومواقفها تجاه العراق وإقليم كردستان على الصعيد الدولي.

وناقش الجانبان، خلال الاتصال، آخر تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب، وإيران من جانب آخر وتداعياتها، وأكدا أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لإيقافها.