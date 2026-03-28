أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رصد صاروخ أُطلق باتجاه إسرائيل من اليمن، وجارٍ اعتراضه، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

ويُعد ذلك المرة الأولى التي ترصد فيها الحكومة الإسرائيلية إطلاق صواريخ من اليمن منذ بدء الحرب الأمريكية - الإسرائيلية ضد إيران قبل أربعة أسابيع.

وصرح مسئول في جماعة الحوثيين في اليمن، في وقت سابق، بأن الجماعة مستعدة للانضمام إلى الحرب دعمًا لإيران، في حال صعّدت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما.

وقال محمد منصور، وكيل وزارة الإعلام التابعة للحوثيين، في تصريح لشبكة "سي إن إن"، إن إغلاق مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن، وهو ممر استراتيجي يربط البحر الأحمر بخطوط الشحن العالمية، يُعد "خيارًا قابلًا للتنفيذ".

ويأتي ذلك في وقت أغلقت فيه إيران بالفعل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط والغاز الطبيعي في العالم، ما تسبب في اضطراب كبير بأسواق الطاقة العالمية.

وبعد الحرب الإسرائيلية على غزة، استهدفت جماعة الحوثيين سفنًا مرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا، ما أعاق حركة التجارة العالمية، في حين فشلت الجهود في وقف هذه الهجمات.



