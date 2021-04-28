إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل بالبحيرة



أُصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، جراء انقلاب سيارة نقل بمدخل التحدى على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بوادي النطرون، بمحافظة البحيرة.



وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا يُفيد بانقلاب سيارة نقل بمدخل التحدى على طريق القاهرة _ الإسكندرية الصحراوى.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة كل من: "ج. ع. ا " 29 سنة، أبو المطامير، كسر بالترقوة، ولوح الكتف الأيمن، واسترواح هوائيّ بالجانب الأيمن في الصدر وكدمات نزيفية بالرئة اليمني، وجرح بفروة الرأس وجرح متهتك بكف اليد اليسري، و"ج. م. ف " 25 سنة، أبو المطامير، سحجة بالجبهة، وكدمات بالكتف الأيمن والأيسر، وس. م. ع" 22 سنة، أبو المطامير، كدمات متفرقة بالجسم، و"ع. ع. ع"، 26 سنة، أبو المطامير، كدمات متفرقة بالجسم، و"ض. س. ج" 15 سنة، أبو المطامير، كدمات متفرقة بالجسم.



كما أسفر الحادث عن إصابة "م. ر. ص"، 15 سنة، أبو المطامير، جرح متهتك بالركة اليمنى، و"ع. ا. ع" 15 سنة، أبو المطامير، كدمات متفرقة بالجسم، و"م. ص. م" 25 سنة، أبو المطامير، كدمة بالظهر، و"ش. ر ع"، 15 سنة، أبو المطامير، كدمات متفرقة بالجسم، و"م. ا. ع" 14 سنة، أبو المطامير، كدمات بالظهر.



وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة، الاسعافات الأولية، وتحرير محضر بالواقعة.