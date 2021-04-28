إسبانيا: إعطاء 15 مليون جرعة من لقاحات كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه تم إعطاء إجمالي 15 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ408 آلاف و06 4جرعات في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد أربعة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 16 أسبوعا.

وأفادت البيانات بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا بلغ 5ر3 مليون، وعدد الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 77 ألفا و855 حالة.

ومر نحو عام و12 أسبوعا على تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في أسبانيا.

يذكر أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.