قال الإعلامي ممدوح موسى، إن هناك خلاف حاليًا بين الملحن عمرو مصطفى والمطرب عمرو دياب، بسبب مشكلات ليس لديه علم بها، ذاكرًا أنهما قد يكونا اختلفا على غنوة إعلان أو ما شابه.



وأضاف، في لقاء ببرنامج «العرافة»، الذي تقدمه بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الخميس، أن الخلاف بين عمرو دياب وعمرو مصطفى ليس شخصيًا، معقبًا: «هم هيتصالحوا، دي خناقة طول عمرها بتحصل، عمرو مصطفى بيحب عمرو دياب جدا».



وأكد أن عمرو دياب سبب نجاح الملحن عمرو مصطفى، لأنه عرف بأغنية «خليك فاكرني» للمطرب، مضيفًا: «بكرة هتلاقيهم أحسن من أي اتنين مع بعض، بكرة هيرجعوا لبعض فنيا وعائليا وكل حاجة».



وحول انزعاج فنان شعبي كبير منه بسبب مساعدته لعمرو دياب في النجاح وجعله يتجاوز جيله، عقب: «ده راجل 35 سنة على القمة من 1989 على القمة.. دي غيرة فنية».