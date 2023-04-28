 الجيش السوداني: تعرض طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار في مطار وادي سيدنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش السوداني: تعرض طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار في مطار وادي سيدنا


نشر في: الجمعة 28 أبريل 2023 - 10:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 أبريل 2023 - 10:06 ص

أفاد الجيش السوداني بتعرض طائرة إجلاء تركية صباح اليوم الجمعة، إلى إطلاق نار من قبل قوات الدعم السريع أثناء هبوطها بمطار وادي سيدنا.

وذكر الجيش في بيان له، أن استهداف الطائرة التركية أدى إلى تضرر خزانات الوقود بها وإصابة أحد أفراد طاقمها، لافتا إلى أنها هبطت بسلام بمطار وادي سيدنا وجاري إصلاحها.

وحذر الجيش من محاولات قوات الدعم السريع عرقلة جهود الإجلاء بمثل هذه "التصرفات الخطيرة".

ومنذ 15 أبريل الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

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