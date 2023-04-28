جامعة العريش تشارك في قافلة طبية بشمال سيناء

انطلقت القافلة الطبية بمشاركة أساتذة كلية الطب جامعة العريش، ومستشفى العريش العسكري، بجميع التخصصات الطبية وعمل جميع الكشوفات الطبية والاشعة والفحوصات وصرف العلاج بالمجاني لأهالي سيناء.

وأعلن الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن الجامعة دائمًا توالي القوافل الطبية في العديد من مركز وقري محافظة شمال سيناء مثل قرية الكرامة والشيخ زويد والسكاسكه والميدان وقرية الخربة وقرية السادات وخارج المحافظة في محافظة دمياط.

أشرف على القافلة من جامعة العريش الدكتور عبد المقصود عبد القادر، منسق القوافل بالجامعة، الدكتور سليمان علي حسن، المشرف على شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب، جامعة العريش، والمشرف الطبي على القافلة الدكتور أحمد الشعراوي، المنسق المساعد للقوافل الطبية بالجامعة، وممثلي قطاع شئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الجامعة على أن القوافل مجهزه بأحدث الامكانيات والكوادر الطبية لتعظيم الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصة بالجامعة.

ووصل العدد النهائي للحالات تم الكشف عليها في نهاية اليوم إلى 3000 حالة تم الكشف عليها وصرف العلاج بالمجان.