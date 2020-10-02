إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بوادي النطرون

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم اليوم جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي الكيلو ١٢٥ اتجاه الإسكندرية بوادي النطرون بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطار من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي الكيلو ١٢٥ اتجاه الإسكندرية بوادي النطرون ووجود مصابين.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والفحص تبين إصابة كل من "محمد ر ت" ١٩ سنة الدلنجات كدمات وسحجات متعددة بالجسم ، و"أحمد م. ف "١٩ سنة كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و"محمود م ص" ٢٢سنه كدمات وسحجات متعددة بالجسم، "إبراهيم ج ص" ٢٩ سنة كدمات وسحجات.



تم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.