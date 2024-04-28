قال الدكتور هاني المنشاوي، رئيس شعبة الأسماك باتحاد الصناعات، إن هناك عدة أسباب لارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق، أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف وزيادة تكلفة السولار المستخدم في تشغيل مراكب الصيد، إلى جانب ارتفاع فاتورة الكهرباء.

وأكد خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الاعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر «ON E» مساء السبت، أن هذه العوامل ليست مبررا لارتفاع أسعار الأسماك «الرهيب»، واصفا هذا الارتفاع بـ «الجنة على الوسطاء.. والنار على المنتجين».

وكشف عن توجه بعض أصحاب المزارع السمكية إلى وقف توريد السمك إلى الأسواق، وذلك خوفا من الخسارة في حال خفض الأسعار، قائلا: «فوجئنا اليوم أن أصحاب المزارع توقفت عن توريد السمك، لعدم خسارتهم في البيع لو تخفيض الأسعار؛ بسبب المقاطعة».

وأوضح أن سعر كيلو السمك البلطي في المزارع 70 جنيهًا، بينما يتجاوز 90 جنيهًا في الأسواق، لافتا إلى ارتفاع كيلو السمك البوري إلى 180 جنيهًا.

وحذر «المنشاوي» من دور الوسطاء في المنظومة، قائلا«الوسطاء في المنظومة تسببوا في حدوث ارتفاعات جنونية في الأسعار.. وليس التجار فقط، والأسعار الحالية غيرة مبررة».

وأشار إلى وجود محاولات لخفض أسعار الأسماك في بعض المناطق، مثل الإسكندرية، مؤكدا أن هذه المحاولات ليست بالشكل بالمطلوب.