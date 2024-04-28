حسام حسن يقود سموحة للفوز على المقاولون العرب بالدوري الممتاز

حقق فريق سموحة فوزًا ثمينًا على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجبل الأخضر مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز.

ويدين الفريق السكندري بالفضل لمهاجمه حسام حسن في تحقيق الانتصار أمام المقاولون العرب، بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ألغى حكم المباراة هدفا لفريق المقاولون العرب في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، بسبب دخول مهاجم الفريق إلى منطقة الجزاء قبل تنفيذ ركلة الجزاء.

وشهدت المباراة حالة طرد لـ عمر سافيولا مهاجم المقاولون العرب، بعد تدخل عنيف مع مدافع الفريق السكندري.

وبتلك النتيجة، رفع فريق سموحة رصيده للنقطة 26 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 12 في المركز قبل الأخير.