وزير خارجية بولندا يحث المستشار الألماني على تزويد أوكرانيا بالصواريخ

أعرب رادوسلاف سيكورسكي وزير الخارجية البولندي عن أمله في أن يغير المستشار الألماني أولاف شولتس موقفه ويزود أوكرانيا بصواريخ كروز الألمانية من طراز "تاوروس"، وذلك في أعقاب إرسال الولايات المتحدة صواريخ بعيدة المدى إلى كييف.

وقال سيكورسكي في حوار مع صحيفة بيلد آم زونتاج الألمانية "آمل أن يشعر المستشار الألماني بالتشجيع بسبب الأحداث التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية".

ووصف الوزير البولندي إرسال صورايخ "أتاكمز" الأمريكية إلى أوكرانيا بأنها "رد على التصعيد الروسي" في أوكرانيا، وهو ما يجب على ألمانيا أن ترد عليه أيضا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأصبح من المعلوم، خلال الأيام القليلة الماضية، أن أوكرانيا تسلمت صواريخ بعيد المدة من طراز "أتاكمز" من الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن البنتاجون لم يقدم أي معلومات محددة بشأن ما إذا كانت تلك الصواريخ من التي يبلغ مداها 300 كيلومترا أو يقل مداها عن ذلك.

وأفادت وسائل الإعلام بأنها كانت تلك ذات المدى البعيد.

وأرسلت الولايات المتحدة بالفعل صورايخ "أتاكمز" قصيرة المدى العام الماضي.

يشار إلى أن شولتس يرفض بشكل قاطع إلى الآن إرسال صواريخ كروز من طراز "تاوروس" إلى أوكرانيا، ويخشى من أن ألمانيا قد تنجر إلى الحرب إذا ما أرسلت صورايخ بمدى يبلغ 500 كيلومتر.

وتابع سيكورسكي "الروس عطلوا بالفعل 70% من قدرات توليد الكهرباء والتي هي بالفعل جريمة حرب".

وأشار وزير الخارجية البولندي أن برلين استضافت مؤتمرا لإعادة إعمار أوكرانيا فيما بعد الحرب.

ؤومع ذلك، سوف يكون من الأفضل منع تدمير البلاد في المقام الأول.