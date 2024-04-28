السعودية والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لتسريع استثمارات الطاقة المتجددة

وقعت المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، في ختام اجتماعهما في العاصمة الرياض اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطاقة وتسريع الجهود للاستفادة من تحولات الطاقة وضمان توفير إمداداتها.

وقال بيان رسمي اليوم الأحد، إن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ومفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، عقدا على هامش فعاليات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض اجتماعات ثنائية لبحث آفاق التعاون في مجال الطاقة والتقنيات النظيفة.

وتم خلال الاجتماعات مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق أهداف اتفاق باريس ومخرجات المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ كوب 28.

وأكد الجانبان أهمية تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقة المتجددة، والتعاون في الربط الكهربائي، ودمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء، من خلال تطوير البنية التحتية الكهربائية بتبني حلول مختلفة مثل إدارة الطلب والشبكات الذكية ومرونة الشبكات.

واختتمت السعودية والمفوضية الأوروبية محادثاتهما بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، بهدف تحقيق الطموحات المشتركة وتسريع الجهود المشتركة لاستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة. تتضمن المذكرة عدة جوانب في قطاعات الطاقة والتقنيات النظيفة، مع التأكيد على استدامة أسواق الطاقة وتوفير الإمدادات بتكلفة معقولة.