ضبط 1250 كيلو لحوم بلدية مجمدة ودواجن ومصنعات مخالفة في الشرقية

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية بالاشتراك مع الجهات المعنية، شنت عدة حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، في بيان اليوم الأحد، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 8 محاضر مخالفة وضبط 1250 كيلو لحوم مخالفة.

وأوضح مدير الطب البيطري، أن المضبوطات بينها لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ولحوم مجمدة، ودواجن، ومصنعات لحوم مجهولة المصدر وفاسدة، لافتًا إلى أنه قد تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.