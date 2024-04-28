انطلاق اختبار التوفاس لـ168 ألف طالب بالبحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انطلاق اختبارات التوفاس TOFAS ، اليوم الأحد، وفقا لبروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركة اليابانية، وحسب البرنامج الزمني والجدول المحدد لها، وذلك اعتبارا من الساعة الـ9 صباحا وتستمر حتى الـ4 عصرا.

وأضاف وكيل الوزارة، أن اختبارات التوفاس سبقها إعداد جيد، وورش عمل وتدريب جميع العاملين بالإدارات التعليمية على المنظومة والدخول على المنصة العالمية، للتيسير على الطلاب المتقدمين لإجراء الاختبار، حيث يتجاوز عددهم 168 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمواجهة أي مشكلة تطرأ وحلها على الفور.

وأوضح الديب، أن اختبارات التوفاس تستمر لمدة 4 أيام يؤدي طلاب المراحل الابتدائية والثانوية والمدارس الخاصة والرسمية لغات الاختبارات خلال يومي 28، و29 أبريل، وطلاب المرحلة الإعدادية يومي 30 أبريل و1 مايو المقبل.

كما أشاد بكل الجهود التي تقوم وزارة التربية والتعليم من خلال رؤية واستراتيجية منهجية ضمن رؤية مصر 2030، والعمل على إعداد جيل واع مستنير، وطالب قادر على الإبداع والابتكار والتنافسية، ويتم التنسيق لدخول الطلاب على المنصة وفق خطة العمل المعدة لعدم حدوث أي تكدس، والعمل على مدار اليوم من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، وذلك وفق للأكواد الواردة من الشركة اليابانية المنظمة، حيث تسير المنظومة بتوافق تام بين جميع الجهات بالتعليم العام ومختلف المراحل.

جدير بالذكر أن اختبار توفاس TOFAS هو اختبار للمهارات الأكاديمية الأساسية للطلاب في مادة الرياضيات لجميع مراحل وأنواع التعليم، ويهدف إلى تقييم قدرة الطالب على الحل بطلاقة وإبداع في الرياضيات في أقل وقت بدون استخدام الآلة الحاسبة، في تحدي محفز للطلاب، كما يساعدهم على الحصول على ترتيب عالمي يؤدي إلى تنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وذلك يدعم مبدأ التنافسية عالمياً.

وهو اختبار تقييم عالمي يقيم المهارات الأكاديمية الأساسية في الرياضيات لدى التلاميذ من الصف الثالث حتى الأول الثانوي، وتضم المرحلة الابتدائية 3 مستويات كالتالي :

المستوى الأول: الصف الثالث يتم الاختبار على مهارات الجمع والطرح والضرب.

المستوى الثاني: الصف الرابع الاختبار على مهارات الضرب والقسمة وجمع وطرح الكسور ذات القواسم "العوامل" المشتركة.

المستوى الثالث: الصفين الخامس والسادس ويتم الاختبار في الضرب والقسمة وترتيب العمليات على الأعداد العشرية والاعتيادية.

يشار إلى أن الاختبار مكون من 60 أو 70 سؤالا في زمن تقدري 40 دقيقة، وفي حالة حصول الطالب على أكثر من 80% من درجة الامتحان يحصل على شهادة من الشركة في الرياضيات.

كما يحظر استخدام الآلة الحاسبة في الاختبار ويمكن للطالب الاستعانة بورقة وقلم لإجراء العمليات الحسابية أثناء الاختبار.

ويقيس الاختبار مهارات التلاميذ في العمليات الحسابية الأربعة الجمع والطرح والضرب والقسمة، وكذلك العمليات على الكسور بأنواعها وترتيب العمليات الحسابية حسب كل صف دراسي بما يناسب المراحل العمرية والمناهج المقدمة للتلاميذ.