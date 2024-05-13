قال أسامة عبد الرحمن، مدير عام القوائم المالية لهيئة السكة الحديد، إن الهيئة ستحقق خسائر في موازنة الهيئة للعام المالي الجديد 2024/2025 بقيمة 5.4 مليار جنيه.

جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول أسباب تحقيق خسائر في العام المالي الجديد رغم التسويات التي قامت بها الدولة لصالح الهيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العام المالي 2024/2025.

وتابع عبد الرحمن: "هناك قروض محلية حصلت عليها الهيئة بقيمة 21 مليار جنيه و 8 مليارات جنيه مصري قروض أجنبية، و في العام الحالي لم نحصل على قروض لكن العام المالي الجديد نستهدف الحصول على قروض بقيمة 16 مليار جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية".

وقال هشام عبد الواحد، ممثل هيئة السكك الحديدية، إن تغير أسعار العملة كان سببا رئيسيا في الخسارة، حيث دفعت الهيئة 3 مليارات دولار أقساط وفوائد من إيرادات الهيئة، مضيفا أن رفاهية القطارات لا تعادل قيمة التذكرة، مشيرًا إلى أن الرحلات تكلف الهيئة 70 ألف جنيه وعوائدها 20 ألف جنيه فقط.

وطالب النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، معرفة إجمالي القروض لخطة التطوير.

وانتقدت النائبة ميرفت اليكسان، عضو اللجنة حالة النظافة في المحطات القطارات، وقال النائب عبد المنعم امام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: بعض قطارات الـvip فيها فئران.