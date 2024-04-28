فنلندا تمدد وقف عمل أكبر مفاعل نووي في أوروبا بسبب الصيانة

أعلنت شركة الطاقة الفنلندية تيوليسودين فيوما أويج (تي في أو)، في بيان اليوم الأحد، تمديد عملية توقف أكبر مفاعل نووي في أوروبا بسبب الصيانة السنوية حتى 8 مايو المقبل بسبب "مشكلات فنية".

وقال البيان إن تمديد توقف عمل مفاعل "أولكيلوتو-3 " النووي لمدة أربعة أيام، هو التأجيل السادس في إعادة المفاعل إلى العمل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البيان أن تعليق العمل المخطط له بدأ في مطلع مارس الماضي، وكان من المقرر أن ينتهي في 8 أبريل الجاري.

وقال بيان منفصل إن توقف عمل المفاعل "أولكيلوتو-3" سيتداخل مع توقف عمل المفاعل "أولكيلوتو-2"، الذي توقفت عملياته اليوم الأحد لأكثر من أسبوع للسماح أيضا بأعمال الصيانة.

يشار إلى أنه تم تشغيل المفاعل "أولكيلوتو-3"، بقدرة 1600 ميجاوات على الساحل الغربي لفنلندا، في العام الماضي.