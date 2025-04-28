يقدم المخرج خالد جلال العرض المسرحي "حاجة تخوف" من صياغته وإخراجه في الثامنة مساء 8 و9 و10 مايو المقبل على مسرح تياترو بإحدى مولات مدينة الشيخ زايد.

"حاجة تخوف" من إنتاج مركز الإبداع الفني، مشروع تخرج المجموعة B من الدفعة الثالثة قسم التمثيل من مركز الإبداع الفني، دفعة علي فايز.

العرض يسلط الضوء على مدى خطورة الخوف على حياتنا وأحلامنا، من خلال لوحات مسرحية تجسدها نجوم دفعة علي فايز.



كما يتناول تأثير السوشيال ميديا على حياة الأفراد، ويستعرض أشكالًا متعددة للخوف، مثل المخاوف المجتمعية، الخوف من الوحدة، ومعاناة الفنانين بعد انطفاء شهرتهم، والخوف من جحود الأبناء.

شارك في بطولة العرض: هبة كامل، محمد حسيب، أشرف مهدي، مي حمدي، نادر جودة، يحيى محمود، نهى نبيل، محمد نديم، شريف رجب، خلود خالد، محمد سراج، ومنة حمدي، وأسماء غنيم، نورا نبيل، شريف إسماعيل، نانسي السمري، مدرونا سليم، أحمد خليل، جهاد أشرف، محمود جراتسي، محمد حسين "مودي"، سلمى هاني، نزار سيف، هبة السويسي، حبيبة زيتون، مجدي حمزة، لقاء الصيرفي، عمر أسامة، حبيبة النادي، شيماء بن عشا، مصطفى منصور، شاهندا علي، أية سليمان، أمنية سيد، عمر لطفي، شيماء عصمت، مارك نادي، مريم محروس، محمد القرشي، نسمة نور الدين، محمد إبراهيم، منار عمار، شريف حليم، ودنيا حلمي.

تصميم الملابس: محمد نديم، وتصميم أزياء الفتيات: هبة كامل، ومصممو الديكور: الدكتور أشرف مهدي ونادر جودة، والإعداد الموسيقي: محمد سراج ومارك نادي، والمخرج المنفذ: علا فهمي.

وأطلق المخرج خالد جلال اسم "علي فايز" على هذه الدفعة، تخليدًا لذكراه، والذي وافته المنية خلال فترات التدريب، وكان أحد نجوم برنامج الدوم، وضمه المخرج خالد جلال إلى مركز الإبداع ليكون ضمن فريق العرض المسرحي.