سيبري: الإنفاق العسكري العالمي يسجل مستوى قياسيا جديدا

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، الرائد في مجال النزاعات والدفاع، اليوم الاثنين إن الإنفاق العسكري العالمي بلغ مستوى قياسيا جديدا في عام 2024، وذلك للمرة العاشرة على التوالي حيث تجاوزت الأرقام إنفاق العام السابق.

وبحسب تقرير جديد نشره المعهد ارتفع الإنفاق المعدل حسب التضخم في عام 2024 بنسبة 4ر9% ليصل إلى 72ر2 تريليون دولار.

وقال سيبري إن هذا هو أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل.

وذكر التقرير أن الإنفاق العسكري زاد في جميع مناطق العالم، مع نمو سريع بشكل خاص في كل من أوروبا والشرق الأوسط.

ومع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث، استمر الإنفاق العسكري في الارتفاع في جميع أنحاء أوروبا، بزيادة قدرها 17% ليصل إلى 693 مليار دولار، مما جعله المساهم الرئيسي في الزيادة العالمية في عام 2024. وزادت جميع الدول الأوروبية من إنفاقها العسكري في عام 2024، باستثناء مالطا.

ووجد التقرير أن الإنفاق العسكري الروسي بلغ ما يقدر بنحو 149 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 38% عن عام 2023 وضعف مستواه في عام 2015.

ونما إنفاق أوكرانيا بنسبة 9ر2 % ليصل إلى 7ر64 مليار دولار. وقال التقرير إن أوكرانيا، التي بلغت نسبة إنفاقها العسكري 34% من الناتج المحلي الإجمالي، سجلت أعلى عبء عسكري بين جميع دول العالم في عام 2024.

وشكلت الدول الخمس الأكثر إنفاقا عسكريا - الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا والهند - 60% من الإجمالي العالمي.

وزاد الإنفاق العسكري لألمانيا بنسبة 28% ليصل إلى 5ر88 مليار دولار، مما جعلها رابع أكبر دولة إنفاقا في العالم.

وقال لورينزو سكارازاتو ، الباحث في سيبري، إنها المرة الأولى منذ إعادة التوحيد أن تصبح ألمانيا أكبر دولة إنفاقا عسكريا في أوروبا الغربية.

وتابع "تشير أحدث السياسات التي تم تبنيها في ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى إلى أن أوروبا دخلت فترة إنفاق عسكري مرتفع ومتزايد من المرجح أن يستمر في المستقبل المنظور".

ولا تزال الولايات المتحدة في صدارة قائمة الإنفاق العسكري دون منازع بـ 997 مليار دولار. وشكلت وحدها أكثر من الثلث، أو 37%، من الإنفاق العسكري العالمي.

وزادت الصين، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق العسكري، من إنفاقها بنسبة 7% ليصل إلى ما يقدر بنحو 314 مليار دولار، مسجلة ثلاثة عقود من النمو المتواصل.

كما زادت جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" من إنفاقهم العسكري.

وقال معهد سيبري إن إجمالي الإنفاق العسكري لأعضاء الناتو بلغ حوالي 5ر1 تريليون دولار.

وزاد جميع أعضاء الناتو البالغ عددهم 32 دولة إنفاقهم في عام 2024، حيث أنفق 18 منهم ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأنفقت الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو ما مجموعه 454 مليار دولار، وهو ما يمثل 30% من إجمالي الإنفاق في جميع دول الحلف.

وقالت جايد جيبرتو ريكارد الباحثة في سيبري إن الزيادة بين أعضاء الناتو الأوروبيين كانت مدفوعة بشكل أساسي بالتهديد الروسي المستمر والمخاوف بشأن احتمال فك الارتباط الأمريكي داخل الحلف.

وتابعت "من الجدير بالذكر إن زيادة الإنفاق وحدها لن تترجم بالضرورة إلى قدرة عسكرية أكبر بكثير أو استقلال عن الولايات المتحدة. هذه مهام أكثر تعقيدا بكثير".

كما ارتفع الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط. وقال سيبري إن الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط بلغ ما يقدر بنحو 243 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 15% عن عام 2023.

وارتفع إنفاق إسرائيل بنسبة 65% ليصل إلى 5ر46 مليار دولار وسط الحرب في قطاع غزة وتصاعد الصراع مع حزب الله في لبنان.

وارتفع إنفاق لبنان بنسبة 58% ليصل إلى 635 مليون دولار، بعد عدة سنوات من انخفاض الإنفاق بسبب الأزمة الاقتصادية والاضطرابات السياسية.

ومع ذلك، انخفض إنفاق إيران بنسبة 10% بالقيمة الحقيقية إلى 9ر7 مليار دولار حيث حد تأثير العقوبات من قدرتها على زيادة الإنفاق.