 فتح باب التقديم لاختبارات الأداء لمسرحية أم كلثوم الموسيقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فتح باب التقديم لاختبارات الأداء لمسرحية أم كلثوم الموسيقية

إيناس العيسوي:
نشر في: الإثنين 28 أبريل 2025 - 7:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 أبريل 2025 - 7:17 ص

أعلن المخرج أحمد فؤاد، مخرج العرض المسرحي الموسيقي "أم كلثوم"، عن طرح استمارة التسجيل لاختبارات الأداء لاختيار ثلاث ممثلات لأداء دور البطولة في ثلاث فئات عمرية، وهي من 6 إلى 8 سنوات، ومن 25 إلى 30 عامًا، ومن 40 عامًا فما فوق.

وأكد فؤاد أن التقديم مجاني، ويتم فقط عبر استمارة اختبار الأداء الخاصة بمسرحية "أم كلثوم – شخصية أم كلثوم"، والتي تم طرحها عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للشركة المنتجة للعمل، مشيرًا إلى أن آخر موعد للتقديم هو 3 مايو المقبل.

وتتناول المسرحية محطات مهمة في حياة كوكب الشرق أم كلثوم، وتأثير هذه المحطات في مسيرتها الفنية، بالإضافة إلى قصة صعودها من قرية صغيرة بمحافظة الدقهلية إلى القاهرة، وتحولها إلى أهم مطربة في مصر والعالم العربي، ذات صيت عالمي.

المسرحية من تأليف وأشعار مدحت العدل، وإخراج أحمد فؤاد، فيما يتولى الموسيقى والألحان خالد الكمار وإيهاب عبدالواحد، ومن المقرر عرضها خلال شهر سبتمبر المقبل.

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