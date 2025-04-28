مصر تتألق وتتصدر البطولة العربية للرماية بذهبيتين وفضيتين في منافسات الناشئين

تألقت مصر من جديد في البطولة العربية للرماية، المقامة حاليًا على ميادين المركز الأوليمبي بالمعادي ونادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر، خلال الفترة من 22 أبريل حتى 1 مايو 2025، بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية يمثلون 19 دولة عربية.

وأسفرت نتائج اليوم عن تأكيد السيطرة المصرية على منصات التتويج، حيث حققت البطلات والفرق المصرية المراكز الأولى في المسابقات المختلفة.

في منافسات مسدس ضغط هواء 10 أمتار للناشئات:

حصدت يارا عصام الميدالية الذهبية عن جدارة.

وجاءت لوچين أحمد في المركز الثاني لتحصد الميدالية الفضية، مؤكدة التفوق المصري في هذه الفئة.

بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى أفنان العروسي من تونس.

أما في منافسات بندقية ضغط هواء 10 أمتار فرق مختلط ناشئين، فقد جاءت النتائج مصرية خالصة بالمراكز الأولى:

فاز منتخب مصر ١، المكون من ميرڤت أنور ومحمد أمجد بالميدالية الذهبية بعد أداء قوي ومميز، كما أحرز منتخب مصر ٢، الذي يضم چنى إسماعيل ومحمد مصطفى، الميدالية الفضية، ليؤكد عمق المواهب في صفوف الناشئين المصريين.

وحققت قطر الميدالية البرونزية عبر الثنائي دلال القبيسي وعبد الرحمن السليطي.

وأعلن الحكم الدولي عمرو عبدالعظيم نتائج المنافسات، مشيدًا بالمستوى الفني المرتفع للرماة المصريين، الذين أثبتوا ريادتهم عربياً في هذه الرياضة.

وتعكس هذه النتائج الحضور القوي والتفوق اللافت للرماية المصرية، بفضل العمل المنظم والإعداد الفني والبدني المتميز الذي ظهر به الأبطال المصريون خلال البطولة.

الجدير بالذكر أن البطولة العربية الحالية تشهد مشاركة واسعة من 19 دولة عربية، بينها السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، لبنان، موريتانيا، إلى جانب مصر الدولة المنظمة.

وتؤكد هذه المشاركة الواسعة أهمية البطولة ومكانة مصر الرائدة كدولة محورية في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية العربية الكبرى.