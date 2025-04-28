تقرير: كوريا الشمالية تؤكد للمرة الأولى نشر قوات في روسيا

أكدت كوريا الشمالية اليوم الاثنين للمرة الأولى أنها نشرت قوات لدعم روسيا في حرب موسكو ضد أوكرانيا بموجب معاهدة الدفاع المشترك بينهما.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن نشر القوات الشمالية تم "بأمر" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وفقا لمعاهدة الدفاع المشترك بين بيونج يانج وموسكو.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أول تأكيد لنشر قوات في روسيا، نقلا عن اللجنة العسكرية المركزية في كوريا الشمالية، وذلك بعد أشهر من إرسال آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى روسيا للقتال في منطقة كورسك الواقعة على خط المواجهة، بحسب وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "عمليات تحرير منطقة كورسك لصد الغزو المغامر لروسيا الاتحادية من قبل السلطات الأوكرانية قد اختتمت بانتصار"، مضيفة أن الوحدات الفرعية للقوات المسلحة الوطنية شاركت في العمليات "وفقا لأمر زعيم الدولة“ كيم جونج أون.