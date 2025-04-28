تطور جديد في أزمة الزمالك وزيزو

يستعد مسئولو نادى الزمالك للتصعيد ضد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، وذلك بعد تجاهل حضور جلسة التحقيق الثانية النى كان مقررا لها أمس، الأحد من قِبل الشؤون القانونية بالنادي.

ومن المقرر أن يرسل نادي الزمالك إخطارًا ثالثًا مسجلًا بعلم الوصول خلال الساعات المقبلة لزيزو لتحديد موعد جديد لجلسة تحقيق ثالثة وأخيرة، حيث استفسرت الشئون القانونية بالنادي من الجهاز الفنى والإدارى عن مدة تغيب اللاعب حتى الآن، من أجل تجهيز ملف لتقديم شكوى رسمية ضده فى اتحاد الكرة، حال تخلفه عن الجلسة الثالثة.

وكان زيزو قد تغيب عن التدريبات الجماعية للفريق وخرج بتصريحات إعلامية دون الحصول على إذن، مما دفع إدارة النادي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.