سلطة الطيران المدني تستقبل وفدًا صينيًا لتعزيز التعاون المشترك

استقبلت سلطة الطيران المدني، وفدًا رفيع المستوى من هيئة الطيران المدني الصيني (CAAC)، برئاسة نائب رئيس الهيئة، يرافقه وفد من كبار مسؤولي شركة (AVIC) الصينية الرائدة في صناعات الطيران.



ناقش الجانبان خلال الزيارة عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها التعاون في مجالات اعتماد الشهادات الفنية، التصديق على صلاحية الطائرات، التدريب المشترك، وتبادل الخبرات في الأنظمة والتشريعات الفنية، إضافةً إلى استكشاف فرص اعتماد تقنيات الطائرات الحديثة.

واستعرض وفد شركة (AVIC) الإمكانيات والخدمات المتطورة التي تقدمها الشركة في مجال إدارة مشروعات البنية التحتية للمطارات، مؤكدين رغبتهم في توسيع نطاق التعاون مع مصر في ظل الخطط الطموحة لتحديث وتطوير قطاع الطيران المدني.

من جانبه، أكد الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني، أن هذه الزيارة تعكس التزام السلطة بمد جسور التعاون مع الهيئات والشركات الدولية الرائدة، بما يدعم جهود الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير منظومة الطيران المصري وفق أعلى المعايير الدولية.

وأعرب وفد هيئة الطيران المدني الصيني وشركة (AVIC) عن إشادتهم بكفاءة منظومة الطيران المدني المصري والمستوى الفني والتنظيمي المتميز الذي تشهده، مؤكدين تطلعهم لتعزيز التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.