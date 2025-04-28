تطلق جامعة حلوان المعرض الثقافي الأول "الممشى الثقافي.. طريق المعرفة" للاحتفاء بالإبداع وفتح بوابات لاكتشاف عالم ثري بالقراءة والفنون والابتكار أمام الطلاب، في أجواء نابضة بالحياة والتجدد، حيث يصبح الممشى الثقافي معبرًا حقيقيًا نحو عالم أوسع من الإلهام والمعرفة.

تُقام هذه الفعالية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بتنظيم متميز من اتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع رعاية الشباب والمكتبة المركزية، خلال الفترة من 28 إلى 30 إبريل 2025، بساحة المكتبة المركزية، من العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تسعى من خلال هذه الفعالية إلى بناء شخصية الطالب المثقفة المبدعة القادرة على التفكير الحر والابتكار، مشيرًا إلى أن الثقافة هي النواة الحقيقية لبناء الأوطان وصناعة المستقبل.

وأوضح قنديل أن جامعة حلوان تواصل جهودها في تقديم مبادرات نوعية تثري فكر الطلاب وتوسع مداركهم، بما يعزز من مكانتهم العلمية والثقافية والإنسانية، معربًا عن سعادته بالمشاركة الفاعلة لمؤسسات كبرى في إثراء هذا الحدث.

ويأتي "الممشى الثقافي" ليقدم تجربة معرفية متكاملة تجمع بين متعة الاكتشاف ولذة القراءة وبهجة المشاركة، حيث يتيح للطلاب استكشاف مجالات جديدة، والمشاركة في أنشطة ثقافية متنوعة بين الكتب والفنون والورش، بمشاركة متميزة من مكتبة مصر العامة وهيئة قصور الثقافة وصفصافة للنشر ودار العلوم والأزبكية 1 والأزبكية 2 ما يجعل من الفعالية منصة نابضة بالحياة تجمع بين عراقة الثقافة وروح الإبداع الشبابي.

وتُعقد الفاعلية تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، الأستاذة فريدة هاشم، أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث، هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وبمتابعة أشرف إمام حافظ، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.