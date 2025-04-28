إنزاجي: برشلونة قوي ولكننا سنقاتل من دون خوف

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أعرب سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلانو، عن حزنه بعد الخسارة أمام روما، مؤكدًا أن فريقه سيواجه برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا دون خوف.

قال إنزاجي: "تكبدنا ثلاث هزائم مؤلمة، لكن الفريق بذل قصارى جهده".

وأكد أن اللاعبين يقاتلون رغم الظروف والغيابات، مشيرًا إلى أهمية الدعم الجماهيري. وعن إصابة بافارد، أوضح أنها التواء في الكاحل وسيتم تقييمه لاحقًا. وأضاف: "شاهدنا برشلونة وندرك قوته، لكننا سنذهب باحترام ودون رهبة".

وختم: "علينا استعادة توازننا ذهنيًا وجسديًا وتحليل أخطائنا للاستعداد للتحديات المقبلة".