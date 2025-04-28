ألمانيا: إحياء ذكرى تحرير معسكري اعتقال بيرجن-بيلسن وفلوسنبورج

أقيمت فعاليات تذكارية في معسكري الاعتقال النازيين السابقين في بيرجن-بيلسن وفلوسنبورج اليوم الأحد لإحياء الذكرى الثمانين لتحرير المعسكرين.

وأعاد سياسيون وشهود معاصرون إلى الأذها الفظائع التي وقعت في المعسكرين.

وخلال الفعاليات التي أقيمت في "لونيبورج هيث"، وجه رئيس الوزراء ولاية ساكسونيا السفلى شتيفان فايل نداء لعدم السماح بوقوع هذا مجددا. وقام الجيش البريطاني بتحرير معسكر اعتقال بيرجن بيلسن يوم 15 أبريل 1945. وتم تحرير نحو 53 ألف شخص، ولكن بالنسبة للكثيرين، جاءت المساعدة متأخرة للغاية. وكان من بينهم آن فرانك، التي أوضحت مذكراتها للكثيرين معاناة اليهود في أوروبا المحتلة. وقد تم دفنها في واحدة من المقابر الجماعية في المخيم.

وفي المجموع ، لقي نحو 52 ألف شخص حتفهم في المعسكر وبعد التحرير مباشرة، بالإضافة إلى نحو 20 ألف حالة وفاة في معسكر أسرى الحرب المجاور.