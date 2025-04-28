ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار في ميناء إيران إلى 46 قتيلا

أعلن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان، صباح الاثنين، أن عدد ضحايا الحريق الذي وقع في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس قد ارتفع إلى 46 قتيلًا.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر»، قال رئيس هيئة الإغاثة والإنقاذ في جمعية الهلال الأحمر الإيراني إن الرياح «صعّبت» عملية إطفاء الحرائق في الميناء.

وأشار إلى «احتواء الجزء الأكبر من الحريق»، موضحًا أن «العمل جارٍ لإطفاء الحرائق الصغيرة».

ولفت إلى «نشر عدد أكبر من الموظفين والمرافق في الموقع، حتى تتمكن الهيئة من الاستعداد في حالة أصبح الوضع حرجًا».

وأمس الأحد، أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص التعازي لإيران في ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوب إيران، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكدت مصر تضامنها مع الشعب الإيراني في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث، معربة عن أصدق تعازيها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل لكل المصابين.