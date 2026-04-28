أوكرانيا: مقتل وإصابة قرابة 1200 عسكري روسي خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و327 ألفا و640 فردا، من بينهم 1180 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11892 دبابة، و24483 مركبة قتالية مدرعة، و40771 نظام مدفعية، و1755 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1354 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و350 مروحية، و260258 طائرة مسيرة، و4579 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و91986 من المركبات وخزانات الوقود، و4141 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.