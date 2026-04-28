تساقط أمطار خفيفة وهبوب رياح على المدن الساحلية بكفرالشيخ

شهدت المدن الساحلية بمحافظة كفرالشيخ، اليوم، تساقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، مصحوبة بهبوب رياح متوسطة السرعة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في المناطق المطلة على ساحل البحر المتوسط.

وتأثرت مدن بلطيم ومصيفها وبرج البرلس ومطوبس بهذه الأجواء غير المستقرة، حيث غطت السحب سماء المنطقة، مع نشاط للرياح أدى إلى اضطراب نسبي في حركة الصيد، بينما استمرت حركة الملاحة بشكل حذر بالتزامن مع متابعة مستمرة من الجهات المختصة.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفرالشيخ درجة الاستعداد لمواجهة أي تداعيات محتملة لسوء الأحوال الجوية، حيث تم نشر معدات شفط المياه في الشوارع الرئيسية والميادين، تحسبًا لتراكم مياه الأمطار، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة شبكات الصرف.

كما شددت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على التواصل المستمر مع الوحدات المحلية وغرف الطوارئ، لمتابعة تطورات الحالة الجوية أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي بلاغات من المواطنين.

وناشدت المحافظة المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، خاصة في فترات سقوط الأمطار، والالتزام بتعليمات السلامة العامة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.