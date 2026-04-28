العراق يعزز المخزون الاستراتيجي من غاز الطبخ بـ30 ألف طن

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، تعزيز المخزون الاستراتيجي من غاز الطبخ بـ 30 ألف طن، مؤكدة أن عودة حقل الحلفاية وارتفاع إنتاج مصافي الشمال يعززان إمدادات الغاز السائل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم، عن مدير عام شركة تعبئة وخدمات الغاز انمار علي حسين قوله: "شركاتنا الإنتاجية مستمرة في إنتاج الغاز السائل، والمصافي تعمل على تزويدنا بكميات غاز الطبخ لرفد الإنتاج المتحقق من شركة غاز الجنوب، وموقع الحلفاية، وشركة غاز الشمال".

وأضاف، أنه "خلال الفترة الممتدة لأكثر من 50 إلى 55 يوماً، تم تعويض كميات الاستهلاك التي نتج عنها نقص في الإنتاج ببعض المواقع من خلال السحب من الخزين الاستراتيجي"، مؤكداً "الاستمرار في تعويض هذه الكميات مع توفر خزين كاف ومؤمن".

وكشف عن "صدور موافقة من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء على استيراد شحنتين، كل شحنة بواقع 15 ألف طن بإجمالي 30 ألف طن، بهدف تعزيز وتقوية المخزون الاستراتيجي"، مشدداً على أن "الاستيراد ليس بسبب مشكلة في الإنتاج بل لأن الظروف الحالية تتطلب تأمين هذه الكميات لضمان استمرار الخدمة للمواطن".

وبين أن "حقل الحلفاية الذي كان متوقفاً، عاد الآن للإنتاج ليصل إلى ما بين 500 إلى 600 طن يومياً، ومن المؤمل أن يشهد زيادة إضافية"، مشيراً إلى أن "إنتاج شركة مصافي الشمال ارتفع هو الآخر ليصل إلى أكثر من 850 طنا يومياً".

وأوضح أن "هذه الزيادات تسهم في تعزيز الخزين وتغطية الكميات المطلوبة لاستهلاك المواطنين، حيث أن عودة أي موقع للعمل تعوض السحوبات السابقة من الخزين الاستراتيجي، وأي فائض سيتم توجيهه مباشرة للمخزون".

وأكد حسين أنه "منذ بداية شهر مارس الماضي، تبين أن كميات الغاز السائل المنتجة، إضافة إلى الخزين المتوفر لدى وزارة النفط والشركة العامة لتعبئة الغاز والمستودعات الشقيقة، مؤمنة وتغطي الاستهلاك لفترات طويلة نسبياً"، لافتاً إلى أن "معامل التعبئة والشركات الإنتاجية لم تتوقف عن العمل يوماً واحداً، وانخفاض الإنتاج في مواقع محدودة لم يؤثر على انسيابية الخدمة لوجود البدائل".