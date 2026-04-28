الصين تدعو إلى تسريع وتيرة محادثات الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية مع الاتحاد الأوروبي

دعت الصين، اليوم الثلاثاء، إلى تسريع المفاوضات مع شركات السيارات الكهربائية الصينية، لحل النزاع القائم مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على تلك السيارات، وذلك خلال المحادثات مع اتحاد صناعة السيارات الألماني "في دي إيه".

وبحسب بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء، رفع وزير التجارة الصيني "وانج ون تاو" هذا المطلب خلال لقاء جمعه مع ممثلي الاتحاد الألماني أمس الاثنين، في العاصمة بكين.

وأوضح الوزير، أن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين بروكسل وبكين مطلع العام الجاري مثلت "انفراجة سلسة " في هذا الخلاف.

وأضافت الوزارة، أن وانج أعرب عن أمله في أن يلتزم التكتل بتعهداته بتوفير معاملة متكافئة، وأن يُسرّع في جدولة المحادثات مع الشركات الصينية، وأن يطبّق التزامات التسعير المتفق عليها بأسرع وقت ممكن.

كما شددت بكين على ضرورة حل الخلافات بين الطرفين عبر الحوار، معربة عن تطلعها في أن يستخدم اتحاد صناعة السيارات الألماني نفوذه للضغط على بروكسل من أجل احترام مبادئ المنافسة العادلة.

من جهته، أكد الاتحاد الألماني عقد اجتماع بين رئيسته "هيلديجارد مولر" والوزير الصيني، لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ونقلت التصريحات الصينية عن مولر قولها من بين أمور أخرى، إن التزامات التسعير تشكل أرضية مناسبة لحل أزمة الرسوم.

يذكر أن مولر كانت زارت معرض السيارات الدولي في بكين.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض منذ عام 2024 رسوماً جمركية على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، وذلك بعد تحقيق في مكافحة الإعانات التي تقدمها الحكومة الصينية، خلص إلى أن هذه السيارات تستفيد من دعم حكومي غير عادل، ما يمنحها أفضلية سعرية تُخل بالمنافسة داخل السوق الأوروبية.