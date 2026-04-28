ممدوح الدماطي: ما من ظاهرة علمية أو رياضية إلا ولها أصل في الحضارة المصرية القديمة

قال الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، إنه يحب العودة إلى رؤية الحضارة المصرية التي هي الهوية، مؤكدًا أنه يجب أن يعرفها الجميع.

وأضاف "الدماطي" عبر برنامج "المواطن والمسئول"، على قناة الشمس، مساء الاثنين، أن ما من ظاهرة علمية أو رياضية أو فنية إلا وتجد لها أصلًا وجذورًا في الحضارة المصرية القديمة، مثل: الطب والفلك والتقويم والفنون والآلات الموسيقية والأدب.

وأشار إلى أن اللغة المصرية القديمة لها خطوط كتابة، مثل: الخط الهيروغليفي والهيراطيقي والديموطيقي، وأن المرحلة النهائية لتطور اللغة المصرية القديمة هي اللغة القبطية، وأن أغلب ما يتم العثور عليه يتم ترجمته.

وأوضح أن معرفة الحضارة المصرية جاءت من خلال أعمال الحفائر التي تُخرج إما قطعة فنية أو لوحة أو بردية أو نص، وبمجرد ترجمة هذه النصوص نضيف للحضارة المصرية جزءًا جديدًا من تاريخها.

واستعرض جزء من تجربته خلال فترة توليه الوزارة، موضحًا أنه كان هناك اتفاق بين وزارة الآثار ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بناءً عليه اتفقا على تدريب كوادر تربوية

في إدارة التربية المتحفية لديهم، لتتولى استقبال المدارس في المتاحف وشرح الآثار، إلى جانب تطوير ما يتم تدريسه في المدارس.

واستكمل أن الاتفاق كان تضمن إعداد “أطلس الآثار المصرية” على غرار الأطلس الجغرافي، يُسلم للتلميذ في الصف الرابع الابتدائي ويستمر معه حتى الثانوية العامة، على أن يُقرر عليه كل سنة جزء جديد، بالإضافة إلى كتاب “آثار وحضارة مصر” لطلاب الصف الأول الإعدادي.