75% من إصابات كورونا الجديدة في بريطانيا «قد تكون من السلالة الهندية»

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن ثلاثة أرباع الإصابات الجديدة في بريطانيا قد تكون من السلالات المتحورة التي ظهرت في الهند.

وأظهرت بيانات الصحة العامة في إنجلترا أن عدد الحالات الجديدة ارتفع منذ الأسبوع الماضي بـ3535 لتصل إلى 7 آلاف تقريبا.

وقال هانكوك خلال مؤتمر صحفي إن الحكومة تتوقع ارتفاع عدد الإصابات مع تخفيف القيود، ومن المهم مراقبة الزيادة وقدرة المستشفيات على استيعاب الحالات الحرجة.

وسجل أمس أكثر من 3500 إصابة بفيروس كورونا و10 وفيات، وهو ثاني يوم على التوالي تتجاوز فيه الإصابات الـ3000 حالة، وهي المرة الأولى التي تصل فيها الإصابات إلى هذا المستوى منذ منتصف أبريل.

وارتفعت الحالات، خلال الأيام السبعة الماضية، بنسبة 20.5 في المئة مقارنة مع الأسبوع السابق.

وقال هانكوك إن التقديرات الأخيرة تشير إلى أن أكثر الحالات الجديدة من النوع الذي ظهر في الهند. وأضاف وضعنا خطة وعلينا أن نظل حذرين. فالزيادة رغم أنها لاتزال حتى الآن محصورة في مناطق بعينها. فقد ظهرت بعض الحالات في معظم أنحاء البلاد. لكن ثبت أن رفع معدل فحوص الإصابة والتطعيم يزيد معدل مقاومة المرض، ويقلل عدد الوفيات.

وحث الوزير الناس على الحصول على كلتا الجرعتين، قائلا إنه من بين 49 شخصا في المستشفى، تلقى جرعتين خمسة فقط.