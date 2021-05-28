أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه تم إعطاء 64ر8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

وتشير البيانات إلى أن متوسط معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ124 ألفا و73 جرعة في اليوم الواحد. ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا 4 أشهر لتطعيم 75 % من سكانها بلقاحات من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد قبل نحو 20 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في هولندا إلى 66ر1 مليون، والوفيات إلى 17 ألفا و866.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و13 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.