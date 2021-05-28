تراجع غير متوقع للطلب على السلع المعمرة في أمريكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس تراجع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة بشدة خلال أبريل الماضي على خلاف التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة أن الطلب على السلع المعمرة تراجع خلال نيسان/أبريل الماضي بنسبة 3ر1%، بعد ارتفاعه بنسبة 3ر1% خلال آذار/مارس الماضي، وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر0%، بعد ارتفاعه بنسبة 8ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء التراجع الكبير والمخالف للتوقعات مع التراجع في الطلب المتقلب على معدات النقل بنسبة 7ر6% خلال نيسان/أبريل الماضي بعد تراجعه بنسبة 1ر3% خلال آذار/مارس الماضي.

كما تراجع الطلب على السيارات وقطع غيارها بنسبة 2ر6% خلال الشهر الماضي بسبب أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية.

وفي حالة استبعاد التراجع في الطلب على معدات النقل، فإن الطلب على السلع المعمرة سجل ارتفاعا بنسبة 1% خلال نيسان/أبريل، بعد ارتفاعه بنسبة 2ر3% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون نمو هذا الطلب بمعدل 8ر0% فقط.