دعا وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، المجتمع الدولي إلى مطالبة موسكو بـ"وقف الحصار العسكري الذي تفرضه على صادرات المواد الغذائية الأوكرانية".

وكتب كوليبا، في تغريدة عبر حسابه على موقع المدونات المصغرة "تويتر"، نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إن "العقوبات المفروضة على روسيا لا تمت بصلة لأزمة الغذاء العالمية المتفاقمة. السبب الوحيد لنقص الغذاء وارتفاع الأسعار وخطر الجوع هو قيام الجيش الروسي بحصار 22 مليون طن من صادرات المواد الغذائية الأوكرانية في موانئنا البحرية. فلتطالبوا موسكو بإنهاء حصارها".

وأشارت الوكالة الأوكرانية إلى أن روسيا أغلقت في وقت سابق جميع الموانئ والطرق التجارية التي يتم تصدير الحبوب الأوكرانية عبرها إلى جميع أنحاء العالم. ولا يزال هناك أكثر من 20 مليون طن من الحبوب عالقة في الموانئ الأوكرانية بسبب الحصار.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تحاول تعطيل صادرات الحبوب الأوكرانية حتى عبر الطرق البديلة التي يتم إنشاؤها.