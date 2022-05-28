The Banker: بنك مصر يحصد جائزة صفقة العام فى إفريقيا فى مجال التمويل الإسلامى و«Leveraged Finance»

حصد بنك مصر أخيرا جائزتى «صفقة العام» لعام 2022 عن قارة إفريقيا من مجلة ذا بانكر «The Banker» التابعة لمجموعة فاينانشيال تايمز العالمية المتخصصة فى الشئون المالية والمصرفية وذلك فى مجال التمويل الإسلامى عن عملية شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى وأيضا صفقة العام لعام 2022عن قارة إفريقيا فى مجال «Leveraged Finance» عن عملية شركة رواسى للتطوير العمرانى.

شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى (مقاول ومطور عقارى) وهى شركة مساهمة مصرية برأسمال سعودى تم تأسيسها فى عام 1997 وإن عملية المراسم هى عملية تمويل إسلامى تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ 3.2 مليار جنيه مصرى وذلك لتمويل جزئى للتكلفة الاستثمارية لإنشاء مجمع سكنى وتجارى وإدارى بالقاهرة الجديدة على مساحة 158 فدانا تقريبا بشارع التسعين الشمالى، بمشاركة 8 بنوك أخرى وهى: بنك البركة، بنك القاهرة، بنك الاستثمار العربى، البنك العقارى المصرى، بنك تنمية الصادرات، بنك التعمير والإسكان، ميد بنك، وبنك التنمية الصناعية مع قيام بنك مصر بدور المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل ووكيل تمويل ووكيل ضمان وبنك الحساب.

كما حصدت عملية تمويل شركة رواسى للتطوير العمرانى على جائزة صفقة العام عن قارة افريقيا لعام 2022 فى مجال «Leveraged Finance» والتى بلغت نحو 8.9 مليار جنيه مصرى بالتعاون مع بنكى الأهلى المصرى، وبنك القاهرة، وقد قام بنك مصر بدور رائد باعتباره المرتب الرئيسى الأولى وضامن التغطية ومسوق ووكيل التمويل، وتستهدف تلك العملية التمويلية الإنفاق على شراء بعض الأصول التجارية العقارية.

ومن الجدير بالذكر أن شركة رواسى للتطوير العمرانى مملوكة لبنك مصر والبنك الأهلى المصرى مناصفة، وتم تأسيسها بهدف تولى شراء وإدارة الأصول وتدعيم مبادرات البنك المركزى المصرى لمساندة المطورين العقاريين.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم الحصول على هذه الجوائز وفقا لعدد من المعايير الفنية التى يتم من خلالها تحليل العمليات التمويلية فى كل تصنيف على حدة، حيث تعد هذه الجائزة شهادة ثقة لأفضل نموذج عمل حيث تقوم ذا بانكر «The Banker» العالمية بتطبيق تلك المعايير بموجب نخبة من الخبراء المتخصصين.

ويعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل جميع المشروعات بمختلف القطاعات، فقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة المنتظمة (مباشر وغير مباشر) بنوعيها النمطى والإسلامى بقفزة هائلة حيث بلغ معدل النمو عن العام السابق نحو 43 %. وقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/01/2021 وحتى 31/12/2021 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى 22 عملية تمويلية وذلك فى العديد من القطاعات مثل الاستثمار العقارى، النقل البرى والمواصلات، خدمات عامة، المقاولات، البترول والغاز، مواد البناء، نقل جوى ومطارات، الزراعة والحاصلات الزراعية، النقل النهرى والبحرى، السياحة والبتروكيماويات، وذلك بالإضافة إلى ترتيب وتمويل والمشاركة فى تمويلات متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية.