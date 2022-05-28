شاب يتخلص من حياته شنقا بالدقهلية

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أقدم شاب بمحافظة الدقهلية، على التخلص من حياته شنقا بمدينة المطرية نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة، واكتشف الأهالي وفاته وجرى نقله إلى مستشفى المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من إدارة شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته في مدينة المطرية.

انتقل مأمور وضباط مباحث مركز شرطة المطرية إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين وجود جثة "أحمد م. أ." 19سنة، من مدينة المطرية، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى المطرية المركزي.

و تبين أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة وأعد لنفسه مشنقة في منزله وشنق نفسه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1204 إداري مركز شرطة المطرية لسنة 2022 وجار العرض على النيابة العامة.