طائرة مسيرة تستهدف منشأة عسكرية إيرانية حساسة

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أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأنّ طائرة مسيرة استهدفت منشأة «بارشين» العسكرية الحساسة جنوب شرق طهران، حيث تطور إيران تكنولوجيا الصواريخ والمسيرات.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن ثلاثة مصادر إيرانية مطلعة ومسؤول أمريكي، قولها إن طائرة مسيرة انتحارية انفجرت في مبنى تستخدمه وزارة الدفاع الإيرانية لتطوير الطائرات بدون طيار.

وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل مهندس شاب كان يعمل في الوزارة وإصابة شخص آخر.

وأوضحت أنّ الطائرة المسيرة من طراز «كوادكوبتر» (رباعية المروحيات) انطلقت من على مقربة من قاعدة بارشين العسكرية.

وذكرت «نيويورك تايمز» أن الهجوم يتشابه مع نمط الضربات الإسرائيلية على لبنان وإيران.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين رفضوا التعليق، في حين أكد مسؤول أمريكي أن طائرات مسيرة انتحارية هاجمت «بارشين»، لكنه لم يذكر الجهة التي تقف وراءها ولم يقدم أي تفاصيل.

وتشارك منشأة «بارشين» العسكرية الإيرانية في البحث والتطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية وتكنولوجيا الليزر لتخصيب اليورانيوم، فضلاً عن الاختبارات شديدة الانفجار، إضافة إلى صناعة الصواريخ والأسلحة.