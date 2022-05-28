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فيديو متداول للشيخ محمد بن زايد عند قبر أخيه الراحل خليفة

أحمد علاء
نشر في: السبت 28 مايو 2022 - 2:45 م | آخر تحديث: السبت 28 مايو 2022 - 2:45 م

انتشر مقطع فيديو يظهر الرئيس الإمارتي الشيخ محمد بن زايد، عند قبر أخيه الرئيس السابق، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو نشرته صحيفة الاتحاد الصادرة عن هيئة أبوظبي للإعلام، وعلقت قائلة: «رئيس الدولة يزور قبر فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه».

وفي وقت سابق من شهر مايو الجاري، أعلن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات عن انتخاب الشيخ محمد بن زايد، الذي كان يشغل منصب ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفا لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

 

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