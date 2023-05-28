بعثة منتخب سيدات السلة 3X3 تتوجه إلى النمسا للمشاركة في كأس العالم

يستعد منتخب مصر الأول للسيدات 3X3 للسفر إلى مدينة فيينا عاصمة النمسا، فجر غدٍ الإثنين، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم.

وتقام بطولة العالم 3X3 خلال الفترة من 30 مايو الجاري، وحتى الرابع من شهر يونيو المقبل، بمشاركة 20 منتخبًا، تم تقسيمهم على 4 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 5 منتخبات.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية، رفقة كل من: ألمانيا، اليابان، بولندا، وأستراليا.

ويترأس بعثة منتخب مصر في النمسا المهندس خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، وتضم البعثة اللاعبات: هاجر عامر، ثريا محمد، نادين السلعاوي، ورنيم الجداوي، والمدير الفني للمنتخب محمد محروس، وطبيب المنتخب الدكتور محمد سمير.