أردوغان يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة التركية: المسيرة بدأت وسنستمر فيها

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية، وذلك أمام حشد من أنصاره في إسطنبول، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

عبر أردوغان عن شكره للمواطنين الأتراك وكوادر حزب العدالة والتنمية لدورهم في تحقيق نسب عالية في الانتخابات.

وقال إن فوزه بالانتخابات تكريس للديمقراطية وأن المسيرة قد بدأت وسنستمر فيها، مشيرا إلى أن "شعبنا جعلنا نعيش عيد الديمقراطية". وأكد للأتراك أنه سيكون على قدر الثقة التي منحوها له.

وقال إنه يعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيحاسب منافسه كمال كليتشدار أوغلو على خسارة الانتخابات.

وحصل أردوغان على 52.11% من الأصوات، في حين نال كليتشدار أوغلو 45.89%، بنسبة فرز بلغت 98.64% وفقا لوكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء.