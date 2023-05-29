الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ أردوغان بإعادة انتخابه

هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم الأحد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإعادة انتخابه.

وجاء ذلك في بيان للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي نُشر اليوم الأحد في موقعها الإلكتروني.

وبحسب البيان، أعرب الأمين العام عن تمنياته للرئيس أردوغان بالتوفيق في ولايته الجديدة في قيادة بلاده إلى مزيد من التقدم والازدهار، مشيرا إلى أن إعادة انتخابه تعكس الثقة العالية التي يحظى بها من قبل الشعب التركي. كما هنأ الأمين العام الشعب التركي على نجاح الانتخابات التي اختتمت اليوم الأحد.

كان أردوغان قد أعلن فوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي أُجريت اليوم الأحد.

وقالت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء إن أردوغان حصل على 52% من أصوات الناخبين، بينما حصل مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو على 48% بعد فرز حوالي 99% من الأصوات.

وتحدثت وكالة أنكا للأنباء، القريبة من المعارضة، عن نفس الأرقام تقريبا.