مايكروسوفت تتيح ميزة نسخ النصوص من الصور في هواتف أندرويد

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أعلنت شركة مايكروسوفت إضافة ميزة جديدة إلى تطبيق Phone Link تتيح للمستخدمين نسخ النصوص من الصور المتزامنة مع هواتف أندرويد.

ووفقا للشركة، نتيح تلك الميزة حاليا في الإصدارات التجريبية من التطبيق، ومن المتوقع طرحها للجميع خلال وقت قريب.

وتابعت، ويتيح تطبيق Phone Link لمستخدمي هواتف أندرويد مزامنة المكالمات والرسائل والإشعارات والصور، بالإضافة إلى إمكانية عرض شاشة الهاتف كاملة على أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ويندوز.

ويعمل التطبيق أيضا بطريقة محدودة مع هواتف آيفون، إذ يمكن فقط مزامنة الإشعارات والرسائل والمكالمات عبر البلوتوث.

وبحسب لقطات الشاشة المنشورة من التطبيق، فسيكون بإمكان التطبيق تعرف النصوص داخل الصور واستخراجها.

وقالت الشركة: "يمكن للمستخدمين الذين يحتاجون إلى دقة أعلى في استخراج النصوص استخدام تقنيات تعرف النصوص في أجهزتهم المحمولة، ثم نسخها ولصقها في الحاسوب لتحقيق أفضل النتائج".

وتخطط مايكروسوفت لمواصلة تحسين تطبيق Phone Link بإضافة مزايا جديدة وزيادة توافقه مع مختلف الأجهزة، وتهدف تلك التحسينات إلى تعزيز الإنتاجية والتكامل بين الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، مما يسهل على المستخدمين إدارة محتواهم عبر الأجهزة المختلفة دون أي تعقيدات.

وأضافت مايكروسوفت ميزة تعرف النصوص واستخراجها إلى أداة القص Snipping Tool في ويندوز، من أجل تسهيل نسخ النصوص من لقطات الشاشة مباشرة.



